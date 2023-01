Che tempo che fa, Littizzetto: "Cogl***!!!", come gela fabio Fazio

23 gennaio 2023 a

Ha una passionaccia per tutto quello che è potenzialmente imbarazzante, Luciana Littizzetto. Soprattutto se a imbarazzarsi è il suo sodale Fabio Fazio. Nel suo consueto spazio satirico a Che tempo che fa, su Rai 3, la comica torinese irriverente come al solito (e un po' volgarotta) scava nel Web e individua la nuova tendenza virale sui social: video in cui animali, dai pappagallini ai gatti, sembrano parlare. E dire, ovviamente, parolacce.

"Ci stiamo trasformando, gli umani iniziano a fare i versi e gli animali iniziano a parlare", premette Lucianina. "C'è un cane che dice vaff***o. Lo dice anche con l'accento napoletano, è meraviglioso", se la ride la Littizzetto dopo aver fatto mandare in onda il filmato. "Sempre su TikTok ho trovato un cane che dice 'mamma'. C'è poi il pappagallino che canta benissimo e vorrei che se ne occupasse il maestro Vessicchio". Effettivamente, il simpatico volatile con il ciuffo esegue alla perfezione, a suon di fischi, sia la sigla della Famiglia Addams sia la marcetta di Topolino.

E dopo un altro pappagallo napoletano, Sasà, ecco arrivare il micio sboccato. "Dobbiamo sempre averlo sul telefonino, perché ci indica la strada, quello che stiamo facendo", premette la comica. Al felino, effettivamente, esce di bocca un laconico "cog***e", scandito benissimo. E Fazio, ascoltando il gattino bianco e nero, sbianca.