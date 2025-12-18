Affari tuoi, rivolta sui titoli di coda: "Cambiate il notaio"

Va male ai due gemelli di Affari tuoi. Mercoledì sera dietro al tavolo del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si accomodano Melania Rossi, pacchista della Toscana (per l'esattezza da Cascina, in provincia di Pisa) e suo fratello gemello Andrea.

L'inizio è sconcertante, con i 300mila e i 200mila euro subito bruciati. La sfortuna accompagna Melania e Andrea per tutta la partita, fino al momento clou. Due i pacchi in gioco: quello nero, dal contenuto incerto, e quello blu da appena 100 euro. La scatola numero 7 in mano alla concorrente le ricorda l'amata nonna e così Melania decide di tenerlo. Scelta dolcissima, ma decisamente infausta: nel pacco nero, infatti, c'erano la bellezza di 75mila euro. Gli applausi di incoraggiamento del pubblico in studio sono una amara consolazione per i due gemelli.

"Me lo immaginavo, altrimenti il Dottore avrebbe fatto meno giochetti!", scrive un telespettatore su X in tempo reale. "Il pacco nero è nell'11 altrimenti lo avrebbe già aperto", "Partita sfortunatissima", "Che sf***a", "I defunti danno i numeri. B A S T A", "Ma che volete mo dal notaio. È lí per fare altro mica intrattenere il pubblico". Qualcuno però non ì d'accordo e lancia la proposta rivoluzionaria: "Che notaio, cambiatelo".