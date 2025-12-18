L'Eredità, "senza Marcello Liorni in terapia"

"Liorni ha bisogno di terapia per la sconfitta di Marcello". Oppure "senza Marcello, non ha più senso guardare L'Eredità". Mercoledì sera spettatori de L'Eredità impazziti per il cambio della guardia tra campioni. Via il fenomenale Marcello, dominatore di questa stagione del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, e dentro Stefano.

Alla Ghigliottina, il neo-campione arriva con un bel montepremi da 170mila euro, che diventano 42.500 dopo un paio di errori. Non male, in ogni caso. "Terzo", "Incontro", "Bellezza", "Servizio" e "Specchio" sono le cinque parole indizio. La sua risposta sul cartoncino è "Grande": "Ottimista?", gli chiede il conduttore. "Possibilista", conferma con un sorriso Stefano. Ma gli andrà male, perché la risposta corretta era "Segreto".

"Gli autori hanno scelto 'Segreto' - commenta su X un appassionato da casa in tempo reale -, spiego ci stava perfettamente anche 'Apertura': l'apertura del Terzo Occhio nel misticismo, l'incontro d'apertura in un torneo, apertura in bellezza di un evento, servizio d'apertura del TG, specchio ad apertura orizzontale o verticale", "Io avrei detto la parola 'Tempo', si può legare con tutte e cinque le parole secondo me", "Ci stanno bene sia segreto che apertura", "Hai cannato alla grande", "Terzo segreto di Fatima; Incontro segreto espressione comune; Bellezza segreto una donna sempre bella con il passare del tempo; Servizio segreto CIA; Specchio segreto programma di Nanni Loy". "Ma se è segreto, perché lo state scrivendo tutti?", taglia corto un fan con una battuta.