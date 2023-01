The Voice Senior non va in onda: venerdì cambia tutto su Rai 1

24 gennaio 2023 a

The Voice Senior è uno degli show più di successo attualmente disponibile nel palinsesto delle reti di viale Mazzini. Condotto da Antonella Clerici, il programma è giunto alla terza stagione: il secondo appuntamento ha fatto registrare 4 milioni e 32mila spettatori pari al 23,8% di share; era quello delle Blind Audition con Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri in qualità di giudici.

La terza puntata era prevista per venerdì 27 gennaio, ma a sorpresa non andrà in onda, nonostante inizialmente fosse stata fatta slittare alle 21.50. The Voice Senior deve infatti lasciare spazio a Binario 21, il programma condotto da Fabio Fazio e che prevede la presentazione di Liliana Segre: si tratta ovviamente di uno speciale dedicato alla Giornata della memoria. Previsto da tempo nell’access time di Rai1 al posto dei Soliti Ignoti, al termine avrebbe dovuto lasciare spazio alla puntata di The Voice Senior.

Stando a quanto riporta TvBlog, negli ultimi giorni il team organizzativo Binario 21 ha però fatto notare che l’ora e venti che gli era stata assegnata inizialmente non era più sufficiente: questo perché, essendo in diretta e trattando un argomento molto importante, il programma non può avere una durata ben precisa. Di conseguenza è stato deciso di rimandare la terza puntata di The Voice Senior, che potrebbe essere recuperata con un doppio appuntamento settimanale.