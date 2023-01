The Voice Senior, attimi di gelo: "Riciclato", chi si presenta sul palco

21 gennaio 2023 a

"Operazione simpatia" non riuscita a The voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Ieri è andata in onda la seconda puntata di Blind Audition. E sul palco si è presentato un volto non estraneo agli studi televisivi. Si tratta di un prete che ha cantato in abiti ecclesiastici. Stiamo parlando di Don Bruno Maggioni, che ha prima raggiunto la popolarità sul web è poi è stato ospite in diverse trasmissioni del piccolo schermo.

Nel programma timonato da Antonella Clerici si è presentato con il brano "Nessuno mi può giudicare". Peccato che non abbia convinto nessuno dei coach. Nonostante l'impegno, infatti, non avrebbero convinto le sue qualità canore. Don Bruno, comunque, ha accolto di buon grado la decisione dei giudici e ha anche colto l’occasione per salutare i suoi idoli, i Ricchi e i Poveri. Qualche anno fa, il concorrente si è fatto conoscere sul web per un video, poi divenuto virale, in cui celebrava un matrimonio intonando "Mamma Maria", uno dei brani più noti dei Ricchi e Poveri.

All’epoca, quando il filmato della sua esibizione andò virale, Don Bruno venne invitato - tra gli altri - da Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio Cinque per un'intervista. Ma non è tutto. Perché l'uomo è stato ospite anche di altri due programmi Rai, Da Grande di Alessandro Cattelan e una trasmissione di Carlo Conti. Ora è stato "riciclato" a The Voice Senior, non riuscendo a convincere però nessuno dei giudici.