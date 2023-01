Pomeriggio 5, scoppia il caos dalla d'Urso: "Sono arrabbiato"

25 gennaio 2023 a

A Pomeriggio 5 si parla di Gina Lollobrigida. In particolare, nello studio di Canale 5, si torna sulle polemiche scoppiate subito dopo la sua morte. Per l'occasione Barbara d’Urso ha ospitato uno dei migliori amici dell’attrice morta a 95 anni, Adriano Aragozzini. "Tu mi hai accusato che sono arrabbiato, hai ragione - ha esordito prendendosela con la conduttrice -. Sono arrabbiato anche con te, che ti permetti ancora di definire Rigau il ‘marito di Gina Lollobrigida". Da qui la precisazione: "Gina Lollobrigida non è stata mai sposata con questo spagnolo, che neppure voglio nominare".

Eppure la d'Urso non è rimasta a guardare e ha ricordato all'ospite che l’ultima volta che si sono visti era in occasione del suo compleanno insieme proprio a Gina Lollobrigida. "Lui ti ha cacciato" ha poi detto in riferimento a quanto andato in scena in ospedale. "No, no, non è vero. Non è vero Barbara…Stai dicendo cose non vere. Non mi ha cacciato nessuno. Scusami eh…Ma dici cose inesatte. Mi ha cacciato? Non mi ha cacciato nessuno".

Infatti, Aragozzini ha tenuto a precisare che "se qualcuno mi avesse cacciato... Pensa se mi sarei fatto cacciare da questo individuo". Allo stesso tempo la conduttrice non ha voluto sentire ragioni, parlando di carte che attestano che il matrimonio fra Gina Lollobrigida e questo Rigau c’è stato, "tanto è vero che è stato poi annullato dalla Sacra Rota…Se lo si annulla vuol dire che c’è stato". Polemica finita, ma solo per ora.