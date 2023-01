Mario Giordano scatenato: "Dedicato tutto a lei", come affonda Antonella Viola

25 gennaio 2023 a

a

a

"Questo blocco vorrei dedicarlo tutto a lei, alla professoressa Viola che dice: 'Chi beve vino ha il cervello più piccolo'": Mario Giordano ha brindato in diretta nel corso della sua trasmissione su Rete 4, Fuori dal Coro. Un vero e proprio "cin cin" quello dedicato all'immunologa. Per capire meglio di cosa si sta parlando bisogna fare un passo indietro: qualche giorno fa si è discusso in Europa della possibilità di mettere delle etichette con avvertenze sanitarie sulle bottiglie di vino per ridurre il consumo dannoso di alcol. Un po' come accade oggi con le sigarette.

"Cosa fa male alla salute": Mauro Corona prende a schiaffi i burocrati Ue

Tra i primi a commentare questa eventualità in Italia c'è proprio Antonella Viola, che non si è mostrata contraria. Anzi. Commentando la normativa irlandese che equipara i danni dell’alcol alle sigarette, l'esperta in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: "Una decisione giustissima. Bisogna far sapere che l’alcol è incluso nella lista delle sostanze cancerogene di tipo 1, come amianto e benzene". E ancora: "È chiaro il legame tra il consumo di alcol, e non solo l’abuso, e i tumori al seno, del colon-retto, al fegato, all’esofago, a bocca e gola. Le donne che bevono uno o due bicchieri di vino al giorno hanno un rischio aumentato del 27% di sviluppare il cancro alla mammella. Chi beve vino ha il cervello più piccolo".

A replicare adesso è anche Mario Giordano, che per smentirla propone un esempio illustre: "Leonardo Da Vinci in effetti è stato considerato uno dei primi enologi italiani e aveva il cervello piccolo, vero professoressa Viola?".