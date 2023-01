Sanremo 2023, scoop scippato a Fiorello? Lui sbotta: "Finita qua"

26 gennaio 2023 a

La Rai nega a Fiorello l'esclusiva sul Festival di Sanremo e a viale Mazzini è un nuovo, piccolo terremoto. Il conduttore di Viva Rai 2 ha creato scompiglio ribaltando il dato degli ascolti al mattino (a farne le spese, in maniera un po' inattesa, proprio Rai 1, l'intoccabile rivale interno): proprio dalla sua edicola ha fin qui regalato esilaranti scoop sull'Ariston, la kermesse più attesa dell'anno che partirà tra poco meno di due settimane. Non senza qualche colpo di scena imbarazzante, come l'anticipazione del testo del brano di Giorgia, in gara. Roba da squalifica, o quasi.

Il caso è però esploso nelle ultime ore. Fiorello e Gianni Morandi avrebbero dovuto comunicare in esclusiva, questa mattina, la lista dei duetti che terranno banco nella serata delle cover. Qualcuno però "ha cantato", concedendo anticipazioni a vari quotidiani. Fiorello, "spoilerato", si è sfogato in diretta: "La mia vita finisce qua. Adesso può sembrare tutta una pantomima ma io ci sono rimasto male". Parole che probabilmente risuoneranno parecchio nei corridoi Rai e dietro le quinte del Festival.

La faccia di Fiorello, in effetti, non era quella solita: assai tirato, piuttosto nervoso. Se stava recitando, è stata indubbiamente una performance da grande attore. Sul suo telefonino, Fiore aveva avviato il video di Morandi e Amadeus che avrebbe dovuto annunciare gli ospiti dei duetti in anteprima nazionale. "Ero felice di avere questo. Ieri mi chiama Gianni Morandi, poi Amadeus. E invece me li spoilerano ieri pomeriggio?". Sorprese (brutta) in arrivo per viale Mazzini.