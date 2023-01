Non è l'Arena, Sallusti: "Lo Stato non ceda al ricatto di 50 bombaroli"

30 gennaio 2023 a

Si parla anche del caso di Alfredo Cospito da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 29 gennaio. L'anarchico, che si trova in carcere con il 41 bis, è in sciopero della fame da cento giorni e in condizioni di salute precaria. In questi giorni ci sono state proteste degli anarchici a Roma e attentati contro diplomatici italiani a Barcellona e a Berlino. Secondo Alessandro Sallusti, Cospito deve restare in carcere: "Lui è accusato di essere un membro importante di una associazione a delinquere a stampo terroristico. La sua specialità era mettere bombe e spedire pacchi bomba. Uno di queste ha ferito gravemente all'occhio un nostro collega giornalista", ricorda il direttore di Libero.

L'ex amministratore delegato di Ansaldo "è stato gambizzato", sottolinea Sallusti. Insomma, "queste sono persone pericolose che stanno ricattando lo Stato: se non liberi il nostro eroe, continuiamo a mettere bombe. Ecco", conclude il direttore, "non vedo perché lo Stato che non ha ceduto al ricatto delle Br, della mafia, che ha sacrificato poliziotti, magistrati e giornalisti dovrebbe cedere al ricatto di cinquanta anarchici bombaroli".

Non concorda con Sallusti, Peter Gomez: "Questo non è un mafioso, è un signore che va punito. Ma semplicemente dandogli una pena ad alta vigilanza. Non sono sicuro dovesse finire al 41 bis".