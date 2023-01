Zona Bianca, Rita Dalla Chiesa si sfoga: "Basta con le teorie complottiste"

30 gennaio 2023 a

Rita Dalla Chiesa non usa giri di parole. L'ex conduttrice di Forum e figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa interviene a Zona Bianca per parlare dell'arresto Matteo Messina Denaro. La Dalla Chiesa è un fiume in piena e le sue parole hanno il sapore dello sfogo: "Io sono infastidita da questi complottismi sulla cattura del boss dei boss". Poi l'affondo contro chi parla di consegna programmata e di presunte trattative: "Diciamolo chiaramente questo è un assassino. Dovremmo parlare delle forze dell'ordine, di chi ha messo a rischio la propria vita per poter catturare il capo dei capi".



"L'avete sporcata". L'incredibile sfogo di Rita Dalla Chiesa in tv

Ma non finisce qui. La Dalla Chiesa tuona contro chi vorrebbe sminuire l'arresto: "Si dimentica chi rischia la vita e chi l'ha sacrificata per la lotta contro la mafia, tutto ciò è inammissibile. Questo latitante per 28 anni si è nascosto bene e ha avuto anche una rete di protezione sul territorio. Solo garazie alle indagini è stato stanato. Quindi non voglio sentir parlare di complotti e di teorie di trattative sulla sua cattura". E l'intervento della Dalla Chiesa è stato sottolineato dai social che hanno condiviso in pieno le sue parole. Già qualche giorno fa era intervenuta su questo tema in modo chiaro sottolineando i meriti delle forze dell'ordine in questa vittoria dello Stato.