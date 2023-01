Briatore massacra i grillini: "Quelli seri... Ora rubano"

30 gennaio 2023 a

Flavio Briatore, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona bianca, su Rete 4, nella puntata del 29 gennaio, attacca duramente il Movimento 5 Stelle: "Erano quelli seri, che dovevano aprire il Parlamento come le scatolette di tonno, e ora rubano i biglietti dei treni. Sono una banda di furbetti", dice l'imprenditore riferendosi allo scandalo dei carnet di biglietti dei treni gratuiti stampati prima della fine della scorsa legislatura dai grillini non rieletti. "Per me quello che hanno fatto è un furto. Hanno votato i grillini e ci siamo trovati questi al governo".

Non solo. Briatore boccia anche la misura grillina contro la povertà. "Il governo ha fatto benissimo ad abolire il reddito di cittadinanza", tuona l'imprenditore. "Si è capito subito che questo reddito era al 70 per cento non buono e per il 30 per cento andava a chi ha davvero bisogno. Lo dovevano cambiare e non lo hanno mai cambiato", spiega Briatore. "Il problema vero è che i ragazzi di 25-30 anni devono andare a lavorare, non possono stare a casa. Devono fare sacrifici, come abbiamo fatto tutti".

Eppoi, prosegue, "non c'è un ente che controlla i lavoratori" dice ancora l'imprenditore riferendosi ai controlli per evitare i furbetti sui posti di lavoro. "In Italia non puoi licenziare nessuno, e tutti fanno quello che vogliono".

Rispetto quindi all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, Briatore sostiene che "i ministri di questo governo e il primo ministro, donna, la Meloni stanno facendo un buon lavoro. Questo governo è migliore di quello precedente".