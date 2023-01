Striscia la Notizia, scoop su Soumahoro: "Quasi 10mila euro in vestiario"

30 gennaio 2023 a

Nuovi dettagli mettono in difficoltà Aboubakar Soumahoro. Ancora una volta merito di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, in onda lunedì 30 gennaio, torna a far luce sulla vicenda che ha tirato in ballo il deputato. In particolare la trasmissione svela qualche cifra, ossia come sono stati spesi alcuni dei soldi delle raccolte fondi lanciate dall'ex esponente di Verdi-Sinistra italiana. Risultato? Quasi 10mila euro in alimenti e vestiario, oltre mille per un video, più di 20mila per i trasporti.

Nonostante l'onorevole continui a non fornire i giustificativi delle donazioni, Pinuccio prova a ricostruire le voci di spesa da quello che è stato pubblicato sul sito della Lega Braccianti, dove ha trovato le rendicontazioni del 2020 e del 2021. Da questi documenti spunta che, degli oltre 31mila euro raccolti per lo sciopero a Roma, circa 10mila sono stati spesi per indumenti e alimenti, mentre oltre 21mila per il trasporto dei manifestanti.

"Ma a noi non risultano migliaia di persone trasportate", commenta l'inviato. Mentre dei 16mila euro raccolti per i regali di Natale destinati ai bambini dei ghetti di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone (dove non ci sono bambini), oltre 1.700 euro sono stati pagati per la realizzazione di un video. Insomma, qualcosa ancora non torna mentre Soumahoro preferisce il silenzio.