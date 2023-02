Forum, il dramma raccontato dalla Palombelli: "Dal tormento a disturbi seri"

01 febbraio 2023 a

a

a

Momento toccante a Forum, dove la storia di Andrea ha segnato la stessa Barbara Palombelli. A parlare nella puntata di martedì 31 gennaio su Rete 4 è un ragazzo che ha scoperto a 12 anni che il padre che l'ha cresciuto non è quello biologico. Uno choc per il giovane che ha iniziato a soffrire di obesità e di disturbi dell’alimentazione. Le notti, infatti, Andrea le passava ad abbuffarsi di cibo fino a essere operato.

"Ma se lo spread è calato". Calenda critica Meloni? La "lezione" della Palombelli

"Il trauma di questo figlio lo ha portato a questo malessere - ha raccontato la conduttrice -. Mangiare la notte, di tutto, è pericolosissimo". Come ricordato dalla Palombelli, infatti, "il tormento può sfociare in disturbi seri". Alla base la scoperta di non essere figlio di quello che credeva il padre biologico.

"Tutti zitti, vissuto nella bugia". Palombelli mai vista così: choc a Forum

Una situazione che accomuna tanti in Italia: "Le statistiche dicono che un bambino su dieci non è figlio del padre anagrafico. Quando si scopre la verità il tormento può sfociare in disturbi alimentari". Quest'ultimi, ha tuonato in conclusione, "sono la droga del terzo millennio e possono incidere sulla psiche delle persone" e sulla loro crescita. Il rischio è che scoperte così spiazzanti possano avere preoccupanti effetti anche sulle relazioni con le altre persone.