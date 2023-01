Oggi è un altro giorno, la gaffe della Bortone con la Gioli: gelo in tv

31 gennaio 2023 a

Serena Bortone ha commesso un piccolo errore durante la puntata di Oggi è un altro giorno di martedì 31 gennaio. La conduttrice di Rai1 ha avuto un ricco parterre di ospiti, tra cui Matilde Gioli che è la protagonista di Fernanda, un film che andrà in onda proprio stasera. Nel presentare l’attrice, la Bortone è inciampata definendo la pellicola una “fiction”.

La Gioli l’ha subito corretta per evitare che i telespettatori capissero qualcosa di errato: “No, è solo un film, solo stasera. È una fiction, un film per la tv ma non è in più puntate”. Superato questo piccolo momento di incertezza, la Bortone ha parlato con la sua ospite della pellicola ispirata a Fernanda Wittgens, docente e critica d’arte che è stata la prima direttrice della pinacoteca di Brera. “È stata una grande donna - ha dichiarato la Gioli - grazie alla sua determinazione, passione e talento è diventata docente e poi prima direttrice donna della pinacoteca di Brera".

“E non è tutto - ha aggiunto - perché durante la guerra ha salvato delle opere d’arte e soprattutto famiglie di ebrei che ha aiutato a fuggire in Svizzera e scampare allo prigionia”. Quindi la Wittgens non è stata soltanto un’eroina civile per il suo impegno, ma anche un simbolo di emancipazione femminile che ha combattuto contro stereotipi e pregiudizi che relegavano la donna a un ruolo casalingo e materno.