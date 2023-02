Boomerissima, la Marcuzzi fregata da Belen: durante la diretta...

01 febbraio 2023 a

Alessia Marcuzzi sorpassata da Belen Rodriguez. La puntata di martedì 31 gennaio ha visto trionfare Le Iene su Boomerissima. Almeno in fatto di ascolti. Stando ai dati, infatti, il programma di Rai 2 ha coinvolto 1.072.000 spettatori, ossia il 6.5 per cento di share. Meglio la trasmissione di Italia 1 che ha registrato un ascolto medio di 1.456.000 spettatori (10.5 per cento).

Tra le due la rivalità non sembra essere solo televisiva. Dopo il secondo addio tra la showgirl argentina e Stefano De Martino, si era vociferato di un flirt tra il marito di Belen e la Marcuzzi. Nulla di ufficiale, ma la Rodriguez in occasione di un'intervista ha parlato di una collega con la quale ha litigato pesantemente per aver avuto un uomo in comune: per tanti un chiaro riferimento alla Marcuzzi.

Oltre alle due trasmissioni di Belen e di Alessia, Rai 1 con Fernanda Wittgens ha raccolto 3.231.000 spettatori (17.1), Canale 5, che ha trasmesso il match Inter – Atalanta ha avuto 4.418.000 spettatori (21.2). E ancora, CartaBianca su Rai 3 ha convinto 850.000 persone (5 per cento); Rete Quattro e il suo Fuori dal coro ha raggiunto 773.000 spettatori (5.3); La7 con DiMartedì ha interessato 987.000 spettatori (5.7); TV8 – Tutto ciò che voglio per Natale ha registrato 366.000 spettatori (1.8). Infine, Nove con Innocenti Bugie ha catturato 390.000 spettatori (2.1);