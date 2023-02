Stasera c'è Cattelan, Lamborghini: "Tre traumi, sono in terapia"

03 febbraio 2023 a

Sono giorni molto difficili per Elettra Lamborghini. Lo ha raccontato lei stessa nel salotto di Stasera c’è Cattelan, lo show di seconda serata di Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan. “Come va? Eh... Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone. Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare, la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni". Le sue parole hanno subito fatto preoccupare i fan.

Nel corso dell'intervista, poi, la cantante ha parlato anche del matrimonio con Afrojack, di cui sembra essere più innamorata che mai: "Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito è stato sempre al mio fianco”.

Da Alessandro Cattelan la cantante ha parlato anche dei big del festival di Sanremo. Il conduttore ha organizzato un gioco con Elettra spingendo la cantante a fare dei commenti sui big in gara senza però fare nomi. A un certo punto la Lamborghini ha visto una foto in particolare di una collega e ha commentato: “Fa un po’ troppo la fi*a da quello che ho sentito, recentemente se l’è un po’ tirata, ho letto del gossip”.