Giannini su Meloni e caso Cospito: "Che strategia c'è dietro"

Giorgia Meloni, in Germania, ha detto che parlerà domani (4 febbraio, ndr) su Delmastro e Donzelli. E Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, attacca il premier: "Non parla. Il governo sta affrontando degli episodi violenti ma come se fossimo negli anni di piombo. Andiamoci piano. Ci sono alcuni facinorosi che vanno gestiti, con severità se serve. Attenzione però", avverte il direttore de La Stampa, "più alimentiamo questa sensazione di stato d'assedio, e più sembra che la vogliamo sollecitare. C'è una strategia della tensione dietro questo modo di affrontare il caso? Si grida all'allarme democratico e ci si scaglia contro il Pd. Considerarli vicini alla mafia è una follia", conclude Giannini.



La "colpa" della Meloni per Giannini, quindi, è aver detto che domani risponderà in maniera esaustiva sul caso che ha coinvolto i due esponenti di FdI

Delmastro e Donzelli e aver lanciato l'allarme sugli anarchici: "Noi abbiamo in Italia un problema che molti stanno sottovalutando. Lo Stato italiano è oggetto degli attacchi degli anarchici con l’obiettivo di rimuovere il carcere duro, obiettivo a cui punta la mafia. Le minacce ai politici e allo Stato stanno aumentando mentre in Italia il dibattito è su un altro livello", ha affermato la Meloni. Che ha anche lanciato un appello per "non dividerci. È un invito che faccio a me stessa" e a tutti, "oggi c’è una minaccia reale. Vorrei richiamare tutti alla responsabilità".