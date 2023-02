Messina Denaro ai festini hard: "Chi c'era con lui"

06 febbraio 2023 a

Si parla di Matteo Messina Denaro a Non è l'Arena, dove Massimo Giletti ospita Ismaele La Vardera, vice presidente della Commissione Antimafia della regione Sicilia ed ex inviato de Le Iene. Il ragazzo nei giorni scorsi ha fatto parlare, portando la testimonianza di un uomo che ha frequentato gli stessi festini del boss mafioso. "Matteo Messina Denaro era lì a quella festa. Quando l'ho visto era seduto con uno che lavora a (viene oscurato il luogo), uno appartenente alle forze dell'ordine e un medico. Io sono convinto - dice l'uomo nel servizio del programma di La7 in onda domenica 5 febbraio - che sia una situazione più grande di me. Finché non ho visto i giornali, non avevo collegato. Il suo viso è quello che ho visto alla festa. Era lì".

Il testimone parla di un uomo "visibilmente malato, con una ferita post-operatoria". Infatti, colui che si è presentato come "Andrea", ha detto di avere "una ferita fresca fresca, aveva lo stesso occhiale scuro. Si vedeva un occhio difettoso sotto l'occhiale". Il testimone conferma che il presunto Messina Denaro si è presentato alla festa "in camicia e pantaloni. Sembrava una persona per bene, io ho notato un orologio importante. Aveva scarpa stile Hogan, ma della Hermes".

E ancora: "Parlava con uno che io conosco che lavora nelle forze dell’ordine. Sentivo cosa dicevano, tipo: 'Allora, come è andata la settimana scorsa quell'udienza? Parlavano di cose di lavoro". Eppure su quello che il testimone afferma di essere un appartenente alle forze dell'ordine prosegue: "Ha detto 'noi non ci siamo mai visti, tu ti fai gli affari tuoi e io i miei e viviamo tutti felici e contenti". C'è un altro dettaglio che sconvolge tutti: "A uno di questi eventi c'era anche un noto politico. Quella sera Messina Denaro non c'era. Però si faceva comunque uso di droghe leggere e pesanti"