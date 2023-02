Non è l'Arena, la donna misteriosa confessa: "Al ristorante con Messina Denaro..."

06 febbraio 2023 a

a

a

Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su la7, nella puntata del 5 febbraio, una donna rivela il suo primo incontro con il boss Matteo Messina Denaro che si presentava con il nome di Andrea Bonafede. "Mi portò in un ristorante nei pressi di Mondello, lo scelsi io. Capisco che può apparirle strano che una persona priva della sua libertà possa concedersi questo lusso di uscire ma poiché per me era un conoscente di sventura con cui condividevo questa brutta faccenda non vi era nulla di così trascendentale".

Qui l'intervista di Giletti all'amica di Messina Denaro

"Sono un leone, ti penso e...". Messina Denaro, bomba di Giletti: il vocale all'amica

La donna ovviamente non era a conoscenza della sua vera identità. "Non ho avvertito in lui un disagio. Lui era sereno e tranquillo", non aveva insomma alcuna paura di essere riconosciuto.

"Lui è molto socievole, disponibile, un simpaticone, ecco", prosegue la donna. "Per cui durante queste attese (in clinica, ndr) si creavano dei momenti in cui si cercava di condividere quella attesa tutti insieme. Una parola tira l'altra e si arriva a stringere una iniziale conoscenza che poi può diventare un'amicizia. Lui si era presentato come Andrea Bonafede che doveva fare la chemioterapia", conclude l'amica. "Nei vari incontri si parlava di cosa si faceva e lui raccontava di avere un'azienda che si occupava di produzione e vendita di olio".