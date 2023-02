Morto Pio D'Emilia, la tragedia a Tokyo: l'inviato Sky aveva 68 anni

07 febbraio 2023 a

È morto all'età di 68 anni il giornalista Pio D'Emilia, corrispondente dall'Estremo Oriente per Sky Tg24. "Da oggi siamo un po’ più soli. Noi di Sky Tg24, voi spettatori, lettori, ascoltatori della nostra testata. Ci ha lasciati Pio D’Emilia", si legge sul sito dell'emittente all news a firma del direttore del canale all news Giuseppe De Bellis.

E ancora: "Pio è morto in uno dei due posti che amava di più: a Tokyo, quella che considerava casa sua, quella che aveva scelto un po’ per fiuto giornalistico e un po’ per provocazione culturale anni fa, quando l’estremo Oriente era una area poco battuta dalla stampa europea, figurarsi da quella italiana".

"Ci ha lasciati in un modo che non gli era usuale, in silenzio, lui che amava le parole e che le parole usava per vivere con la stessa intensità con cui raccontava le sue storie", concludono da Sky.

Volto conosciuto, stile riconoscibilissimo, Pio D'Emilia era molto orgoglioso di uno splendido documentario realizzato a Fukushima dopo la catastrofe nucleare. Tra i molti, a ricordarlo anche Enrico Letta, che su Twitter ha cinguettato: Piango la scomparsa di Pio D'Emilia, gran giornalista, esperto di Giappone e di Oriente come pochi altri. Un abbraccio a tutti coloro che ti hanno voluto bene, Pio! Che tristezza".