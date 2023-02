Bompiani, "spiace per la Schlein ma...": la frase choc sugli anarchici

08 febbraio 2023 a

Duro botta e risposta a DiMartedì, su La7, nella puntata del 7 febbraio, tra il conduttore Giovanni Floris e la scrittrice Ginevra Bompiani, In studio si parla del caso Cospito-Donzelli e il commento della Bompiani è lapidario: "Mi viene da pensare che Donzelli abbia pisciato fuori dal vaso...". Quindi Floris ironizza: "Finalmente un tono istituzionale".

La scrittrice prosegue nel suo ragionamento agghiacciante: "Giorgia Meloni fin dal primo giorno si è creata il popolo dei nemici - molti nemici, molto onore - prima gli studenti, poi i ragazzi che vanno ai rave e adesso i nemici perfetti, ideali, gli anarchici, che sono nemici di tutti perché non riconoscono il potere, quindi non li difende nessuno, nemmeno la sinistra". A quel punto il conduttore si fa serio, interviene e le fa notare: "Anche perché ci si difende da loro...".

"Chi si difende dagli anarchici?", chiede la scrittrice. "Beh la sorella di Elly Schlein per esempio, le persone che hanno subito attentati", osserva Floris. "Non hanno attentato a lei ma alla sua macchina. Non dico che fanno bene...", continua la Bompiani. E il conduttore commenta: "Fortunatamente come Cospito sbagliano i tempi dell'esplosione, diciamo". "Dico solo che grazie a Giorgia Meloni in questo momento sta diventando un nemico reale", chiosa la scrittrice.