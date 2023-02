Uomini e Donne, “Biagio va via”: caos in studio, chi lo segue

09 febbraio 2023 a

a

a

Gli Over sono ormai i veri protagonisti di Uomini e Donne, quelli che più appassionano i telespettatori di Canale 5. Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, giovedì 9 febbraio a partire dalle 14.45, ci sarà parecchio “movimento” nello studio di Maria De Filippi. In particolare si parlerà di Biagio Di Maro che lascerà il programma, salvo poi tornare sui suoi passi e rientrare poco dopo.

"Dove può andare". Lorella Cuccarini, addio Mediaset?

La padrona di casa cercherà di capire cosa ha spinto l’uomo a cambiare idea e nascerà un litigio in cui Di Maro sosterrà di aver capito di non essere più ben voluto nel salotto di Uomini e Donne. Lui non sarà l’unico a salutare il pubblico, anche Gloria andrà via in seguito a un momento di grande esasperazione causato da Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo si era detto pronto a lasciare il programma per seguire la dama, salvo poi cambiare idea: dal canto suo Gloria ammetterà di provare sentimenti forti nei confronti di Riccardo e di essere pronta a lasciare il programma.

"Perché me la sono presa con Wax". De Filippi, quella lite ai casting

Inoltre la De Filippi informerà il pugliese che le frecciate lanciate a Ida Platano avranno delle conseguenze: la dama e il suo attuale compagno, Alessandro Vicinanza, hanno chiesto un confronto in studio, che avverrà prossimamente e si annuncia piuttosto acceso.