Amici, De Filippi: "Perché me la sono presa con Wax". Quella lite ai casting

Maria De Filippi non vuole rivelare cosa sia successo a Capodanno nella casetta anche se pare vera l'ipotesi della noce moscata, Amici sta mantenendo il riserbo sui suoi allievi. Ma la conduttrice è tornata sulla questione per spiegare a Wax perché se l'è presa così tanto con lui. Lo ha chiamato al centro dello studio e gli ha detto: "Non eri l’unico, non ti devi sentire l’unico che ha fatto un errore. Questo è importante. Il peso va diviso equamente e penso che tu lo abbia straportato questo peso, adesso basta. Ok? Siamo d’accordo?". Quindi è tornata sulla loro lite ai casting.

"Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo litigato, ti ricordi? Abbiamo litigato anche dopo Capodanno, me la sono presa più con te che con tutti", ha detto la De Filippi. "Ti ho mandato in casetta senza guardarti in faccia. Se me la prendo così e discuto con te è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca, sennò non discuto. Credimi, sennò io ignoro. Se io discuto è perché penso che la discussione possa portare dei frutti".

Wax si è emozionato e la conduttrice ha commentato: "Fermi fermi, ti stai emozionando? Tu non sei abituato che le persone possano credere in te, giusto?". Di sicuro Wax ha imparato la lezione da solo e si sta impegnando molto. "Un po’ di persone che ti vogliono bene ci sono, ok?", lo ha rassicurato Maria.