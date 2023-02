Sanremo 2023, record di ascolti per la quarta serata

11 febbraio 2023 a

Il Festival di Sanremo domina incontrastato le classifiche degli ascolti tv, che hanno visto ieri Rai 1 conquistare in prima serata 11.121.000 telespettatori pari al 66,5% di share, il più alto per la kermesse condotta da Amadeus da martedì a oggi. Facile immaginare che la finalissima in programma questa sera possa frantumare ogni record, non solo stagionale. Per l'anteprima Sanremo Start i telespettatori sono stati 12.334.000 con il 51,09% di share, a conferma dell'incredibili appeal del "brandi-Festival".

Per quanto riguarda le altre reti, Canale 5 con La casa di famiglia ha ottenuto 829.000 telespettatori e 3.63% share; Rete 4 con Quarto Grado 737.000 e 3.73%; Italia 1 con Le Iene Show 732.000 e 3.96%; Rai 3 con Io ricordo - La terra dei miei padri 387.000 e 1.6%; La 7 con Atlantide Files 295.000 e 1.54%; Rai 2 con Widows - Eredità criminale 282.000 e 1.22%; Nove con I Migliori Fratelli di Crozza 232.000 e 1.1%; Tv8 con Cucine da Incubo 159.000 telespettatori pari allo 0.7% di share.

Nell'access prime time, il Primafestival su Rai 1 conquista 8.522.000 telespettatori e il 38.43% di share, mentre Canale 5 con Striscia la Notizia si ferma a 2.366.000 e 9.62%. Nel preserale, Rai 1 con L'Eredità ha avuto 5.028.000 telespettatori pari al 27.82% di share contro Avanti un Altro che su Canale 5 ha conteggiato 3.485.000 telespettatori pari al 19.9% di share.