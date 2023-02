Piazzapulita, Elsa Fornero contro la destra: "Proprio brutta"

17 febbraio 2023 a

a

a

"Meloni ha un atteggiamento prudente": Elsa Fornero, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha parlato della presidente del Consiglio, non risparmiando però critiche al suo governo. "C'era un timore perché è appoggiata da persone di destra brutta, proprio brutta", ha detto l'economista ed ex ministra del Lavoro. Che poi ha aggiunto: "Lei prima poteva anche dare l'impressione di essere quella della campagna elettorale, quella un po' sguaiata e comunque molto aggressiva. Ebbene lei ha adottato una postura, un atteggiamento prudente".

"Misure rozze". Fornero sputa odio sulla Meloni? Toh che caso, cosa "scorda"

Secondo la Fornero, la Meloni avrebbe adottato questo tipo di atteggiamento "innanzitutto su tema della lagge di bilancio, che poteva essere fatta in modo da destare subito un'attenzione dei mercati finanziari, della speculazione finanziaria, e quindi portare subito un grave danno al Paese sotto forma di un aumento dello spread. Che questo non sia accaduto le va comunque riconosciuto".

Elsa Fornero a Piazzapulita

"Qualche brutto ceffo di destra come me": Sallusti, sfida totale a Elsa Fornero

Infine, però, secondo l'economista non si può parlare di "buon governo, perché il buon governo non è il governo di un presidente che annuncia un provvedimento e poi lo ritira, non è un governo che dice 'a noi interessa aiutare chi vuole fare' e nel frattempo ti prende delle misure che sembrano voler incoraggiare l'evasione fiscale, il lavoro sommerso, problemi storici della nostra economia".