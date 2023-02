Striscia la Notizia, clamorosa protesta al Quirinale contro Massimo Giannini

18 febbraio 2023 a

a

a

Striscia la Notizia ha un conto in sospeso con Massimo Giannini ormai da un paio di mesi. Lo scorso 15 dicembre su La Stampa era uscito un articolo in cui, a detta del tg satirico di Canale 5, si faceva riferimento al programma e ad Antonio Ricci in maniera inappropriata. Per questo Striscia aveva chiesto di esercitare il proprio diritto di replica: “Richiesta ignorata, dopo più di un mese di solleciti”.

"La farsa dei Fedez", l'ultima bomba sul rapper: "Striscia" definitiva

“Il direttore Massimo Giannini - spiega il tg satirico - non ha mai neanche risposto alle nostre mail per spiegarci perché non intendesse pubblicare la replica. Niente. Neanche una parola”. Adesso Striscia è pronto a tornare su questo caso, mandando in onda nella puntata di venerdì 17 febbraio le immagini esclusive della protesta davanti al Quirinale contro la “legge” bavaglio di Massimo Giannini e in favore della libertà di stampa e del diritto di replica.In rappresentanza delle donne e degli uomini che lavorano al Tg satirico, Valerio Staffelli ha esposto al presidente Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale, uno striscione con la scritta: “No alla ‘legge’ bavaglio di Giannini”.

Greggio e Iacchetti sostituiti: sorpresa a Striscia la Notizia. Da lunedì...

A più di due mesi dalla pubblicazione di un articolo che secondo Striscia contiene diverse inesattezze, Giannini non ha ancora concesso il diritto di replica, nonostante i “garbati solleciti” e la lettera inviata alla sua attenzione. “L’appello è stato rivolto al presidente Mattarella - sottolinea Striscia - che pochi giorni fa in una lettera alla Federazione nazionale della stampa italiana riunita in congresso aveva ricordato ancora una volta l’importanza della libertà di stampa e aveva invitato giornalisti ed editori a «favorire il pluralismo dell’informazione”.