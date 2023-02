Striscia la Notizia, Greggio e Iacchetti sostituiti: la sorpresa

12 febbraio 2023 a

Grande ritorno per Sergio Friscia e Roberto Lipari. La coppia da lunedì 13 febbraio tornerà a condurre Striscia la Notizia. I due comici sostituiranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per il duo siciliano, in questa stagione, è la seconda tornata dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Fiscia e Lipari avevano infatti già condotto il tg satirico dal 24 ottobre al 10 dicembre. Questa volta i due resteranno dietro al bancone fino all'11 marzo 2023.

"Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, eterni fenomeni della TV, hanno condotto la propria tranche di Striscia con l'entusiasmo e l'energia di due ragazzini. Dietro al bancone di una fase scoppiettante del programma ideato e guidato dal grande Antonio Ricci, la coppia si è imposta come non mai all'attenzione di pubblico e media. Mentre salutiamo e ringraziamo Ezio ed Enzo per la performance, diamo il bentornato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, amatissimi anchor del TG satirico di Canale 5. Buon lavoro all'intero team di Striscia la notizia, quindi, famiglia di brillanti e appassionati professionisti", ha commentato annunciando il cambio di conduzione Giancarlo Scheri, direttore di rete.

"Siamo una delle tante scommesse vinte di Antonio Ricci - aveva già ammesso Friscia -. Non siamo coppia, apparteniamo a generazioni differenti, siamo diversissimi, lui è molto attento e metodico, io istintivo e vado a braccio, ma quando si è palesata l’idea di lavorare insieme a Roberto ne sono stato subito molto convinto, sapevo che avrebbe funzionato".