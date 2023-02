Striscia la Notizia, "la farsa di Fedez": l'ultima bomba sul rapper

15 febbraio 2023 a

a

a

Già, Striscia la Notizia ha un conto aperto con il Festival di Sanremo. Lo ha da anni, anzi decenni. E insomma, l'edizione 2023 della kermesse ovviamente non fa polemica. Durante la settimana del Festival, il tiggì satirico di Canale 5 ha picchiato durissimo contro la kermesse, contro la Rai, contro Amadeus e chi più ne ha più ne metta. D'altronde le polemiche e gli spunti non erano certo pochi. E la creatura di Antonio Ricci, nelle polemiche (non solo contro la Rai) ci sguazza.

E così nel mirino ci finisce anche il chiacchieratissimo Fedez, il marito di Chiara Ferragni, il rapper che alla consorte ha di fatto rubato la scena tra attacchi al governo, baci con Rosa Chemical, stoccate sui diritti civili e chi più ne ha più ne metta. Fedez, parlando del rap in cui ha attaccato Bignami mostrando la sua foto, ha detto che non c'era nulla di organizzato, che la Rai non sapeva e che "mi assumo tutte le responsabilità". Peccato che Striscia abbia subito fornito un'altra versione dei fatti.

"Fedez faceva tenerezza", il testimone: massacrato da Chiara Ferragni dietro le quinte

Ma non è tutto. Striscia la Notizia apre il fuoco contro Fedez anche per il twerking vietato ai minori e per il bacio con Rosa Chemical, il tutto sul palco dell'Ariston. Già, perché anche Lipari e Friscia, i due conduttori, hanno voluto ricordare come anche questa "gag" fosse costruita, pianificata. Altro che "tutto all'improvviso", "niente di programmato", così come detto da Fedez (anche a Chiara Ferragni, almeno pubblicamente).

"Per quattro mesi...": Dago-bomba sulla Ferragni, il fallimento è totale

Striscia infatti ha mostrato Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, nel dettaglio la puntata in cui come ospite c'era proprio Rosa Chemical. E i due, a poche ore dalla diretta, parlavano di quanto avrebbero fatto sul palco. "Io sarò in prima fila patato. Vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare anche un bacino con la lingua", afferma Fedez a Rosa Chemical, con quest'ultimo che gli intima di "non svelare tutto". Già, altro che "niente di preparato".