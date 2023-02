Stasera Italia, Paolo Liguori: "Zelensky è un invasato"

18 febbraio 2023 a

La guerra in Ucraina va avanti di quasi un anno e ancora non si parla di veri negoziati per arrivare alla pace. Paolo Liguori, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 17 febbraio, accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di mandare la sua gente a morire: "Zelensky? A me sembra un invasato, che manda il suo popolo alla rovina". Il direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori commenta così le ultime dichiarazioni del presidente dell'Ucraina, deciso a continuare la guerra contro la Russia fino alla vittoria finale.

"È chiaro che è stato aggredito, ma, come in qualsiasi campo di battaglia, arriva un momento in cui ci si rende conto che il sacrificio è troppo e bisogna fermarsi", sottolinea Paolo Liguori, portando ad esempio sia la Francia nella prima guerra mondiale che la Germania nella seconda. "Lo dice anche il più saggio di tutti: il capo del Pentagono, che è un generale".

Zelensky ha affermato che non esiste alternativa alla vittoria dell’Ucraina, così come non c’è alternativa all’Ucraina parte dell’Ue e della Nato. Il leader ucraino ha poi evidenziato come sia fondamentale la "velocità" negli aiuti a Kiev, anche perché, a suo giudizio, se la Russia dovesse vincere, la minaccia si estenderà ad altri Paesi. Una minaccia, quella russa, che deve essere respinta, come spiegato da Macron. "La Russia non può vincere questa guerra", ha detto il presidente francese, secondo cui non può esserci dialogo con Mosca in questo momento, perché "la Russia ha deciso di intensificare questa guerra, ed è arrivata ad attaccare obiettivi civili". Allo stesso tempo, Macron ha sottolineato la necessità di "preparare i termini per la pace".