Montanari: "Meloni non ha preso le distanze". Bocchino lo disintegra

20 febbraio 2023 a

Si parla dell'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 20 febbraio e come al solito Tomaso Montanari non perde l'occasione per attaccare il governo di Giorgia Meloni tirando fuori sempre lo stesso argomento: il fascismo. Questa volta però si deve scontrare con Italo Bocchino che lo fa letteralmente a pezzi.

"Non si può derubricare a rissa. C'è stato un violentissimo attacco contro gli studenti. È un episodio gravissimo. Se il partito di matrice fascista che sta al Governo avesse preso le distanze...", attacca infatti il rettore dell'Università per stranieri di Siena. "Ma cosa dici? Ma dove vivi? Ma di cosa stai parlando?", lo interrompe Bocchino: "Fratelli d'Italia non è un partito fascista. Ma come fai a dire queste cose? Fratelli d'Italia ha condannato. Questa volta gli studenti hanno sbagliato a reagire", continua Bocchino. "La Questura dirà cosa è successo. Io ho detto che non era compito di Giorgia Meloni di occuparsi di questa vicenda".

Ma Bocchino è accerchiato. Oltre a Montanari gli vanno addosso tutti, dalla Gruber a Stefano Feltri.

