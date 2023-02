Fuori dal coro, Giordano travolge Fedez: "Cosa mi stupisce di lei"

21 febbraio 2023 a

Alla fine Mario Giordano travolge Fedez, come promesso. A Fuori dal coro il giornalista Mediaset apre la puntata rispondendo al rapper, che nei giorni precedenti lo aveva accusato di stare preparando un servizio sulle sue presunte pulsioni omosessuali. Giordano aveva già smentito su Twitter, ma in studio va giù piatto. "Oggi parleremo di...". Suspense, immagini dei servizi che andranno in onda e colpo scena: non c'è Fedez. "Mi dispiace caro Fedez di questo ci occupiamo noi", rivendica con orgoglio Giordano. Dopo la prima pubblicità, però, ecco l'affondo: "L'altro giorno ci ha accusato di voler indagare sulle sue tendenze sessuali... mai pensato e mai penseremo di occuparci di questo. Ci occuperemo dei problemi degli italiani, non ci occuperemo della sua vanità, né dei servizi su di lei".

"Caro Fedez, paladino dei diritti civili, se ha qualcosa da dirmi se la prenda con quello che dico e che faccio non attacchi le mie caratteristiche fisiche, non le pare?"@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/MP14OxxTDr — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 21, 2023

"Però caro Fedez, due paroline gliele devo dire... Perché lei è stato protagonista sul palco di Sanremo, come quando ha animato tutto, poi si è chiuso nel suo silenzio. Poi alla fine. spuntato fuori dopo una settimana di silenzio dedicato a me. Quasi onorato. Poi certo il video non era proprio elegante... Sentiamolo". Sui sociale, Fedez aveva chiesto a Giordano se aveva ancora "I testicoli attaccati allo scroto", per poi prenderlo in giro per la voce, imitandone il tono stridulo.

"La volevo tranquillizzare, i testicoli si sono staccati, tutto regolare. Per la voce, è un difetto fisico, ne ho anche a lungo sofferto nella vita. E che devo fare? Mi stupisce però che lei, il grande paladino dei diritti, attacchi le persone sui diritti fisici... Non si fa, non le pare?". Una bella lezione di civiltà. Ma non è ancora finita:_ "Poi ora le hanno dato il palco di Sanremo, si è reso protagonista, ha fatto parlare di sé. Ma lei è sempre quello che cantava 'ho un odio represso verso tutti i gay' e così via... e poi, più di recente, lei ì, campione di diritti civili, si è messo a ridere di Emanuela Orlandi, una delle tragedie d'Italia che fa soffrire ancora la sua famiglia, e lei ha reagito con una risata così...".



"Di lezioni da lei non ne prendiamo - conclude Giordano -, io capisco che sia sempre alla ricerca di visibilità, ma noi ci occupiamo di italiani... Però lei deve avere rispetto dei nostri inviati perché per raccontare le storie, gli inviati rischiano, vanno in giro, non stanno lì nella torre di lusso di Milano, rischiano. Ci spiace se questo tocca la sua vanità, neanche un servizio su di lei".