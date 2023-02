Fedez-Ferragni, Stefania Orlando: "Perché è tutta una farsa", ecco la prova

22 febbraio 2023 a

a

a

Si fa un gran parlare di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia al centro del gossip per una presunta crisi post-Sanremo. Possibile che si tratti dell'ennesima strategia di marketing della coppia più social ed esposta ai riflettori che ci sia in Italia. Possibile anche che tra i due ci sia maretta. Come detto, tutto dopo il Festival in cui lei, sul palco, è stata oscurata da lui a causa delle polemiche (politiche) che ha scatenato.

E insomma ecco che scompaiono e riappaiono le fedi al dito, dunque le cene separate ma anche le cene stellate, insieme, da chef Antonino Cannavacciuolo. Che succede, davvero? Ci stanno prendendo per i fondelli?

"Sul divano...": la clamorosa voce su Fedez, a casa è il caos con la Ferragni

Il tema anima anche lo studio di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone il pomeriggio su Rai 1, dove ci si divide tra chi crede alla crisi e "complottisti". E tra questi ultimi, ecco Stefania Orlando, una che quando ha qualcosa da dire lo dice, sempre, senza peli sulla lingua. Commentando l'intera vicenda ecco che mostra di non avere dubbi: "Beato chi ci crede, scusa Francesco", premette rivolgendosi a Francesco Oppini, il quale accreditava la crisi di coppia.

Dunque, ecco la cannonata contro Fedez e Chiara Ferragni: "Secondo me è stato montato tutto ad arte, perché sta arrivando la nuova stagione dei Ferragnez", la serie che racconta la loro vita in onda su Prime Video. Stefania Orlando insomma non ha dubbi, tanto che Oppini ammette: "Non hai tutti i torti...". Per certo, negli ultimi giorni era trapelata anche l'indiscrezione relativa allo stop alle riprese proprio The Ferragnez, il tutto - forse - a causa della crisi di coppia. Ma anche in questo caso, potrebbe trattarsi di puro calcolo, pura strategia.