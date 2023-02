Otto e Mezzo, Gruber smonta Scanzi: "Meloni umiliata? In realtà..."

22 febbraio 2023 a

A Otto e Mezzo è andata in scena quasi inedita, con Lilli Gruber che ha preso le difese di Giorgia Meloni con Andrea Scanzi rispetto al titolo del Fatto Quotidiano. “Zelensky umilia Meloni insultando Berlusconi, secondo voi - ha esordito la giornalista di La7 - ma in realtà ne esce più forte perché è l’unica davvero credibile a livello internazionale”. Scanzi ovviamente ha un’opinione del tutto diversa, che non ha tardato ad esprimere.

“Io non credo proprio - ha esordito - dal punto di vista mediatico il viaggio della Meloni è stato un disastro. Non per colpa sua, o quasi mai, però mettiamoci nei suoi panni: va a fare questo viaggio sapendo di giocarsi molto; ci va con trasporto, tanto è vero che si vede che era coinvolta e commossa, stava facendo tutto il necessario. Ha avuto però la grande sfiga della vicenda di Berlusconi, che non può essere derubricata dicendo che Zelensky ha esagerato”.

“La Meloni - ha continuato Scanzi - ha espresso la vicinanza a Zelensky e all’Ucraina, però resta il flash di Zelensky che umilia Berlusconi. Secondo me la Meloni è arrabbiata nera, lo stesso Berlusconi che non si è sentito difeso. La premier avrebbe voluto essere ovunque tranne che lì in quel momento, il suo è un flop senza colpe sostanziali. Attenzione a derubricarlo come incidente già risolto, Berlusconi vuole mettere in difficoltà la Meloni”.