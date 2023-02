Verissimo, Signorini: "Solo una cosa divideva Costanzo e la De Filippi"

26 febbraio 2023 a

a

a

“C’era solo una cosa che li divideva, il gatto": Alfonso Signorini ha fatto questa rivelazione su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Il gatto di Maurizio non va d’accordo con i cani di Maria e allora lui ha trasformato il suo ufficio ai Parioli come casa di Pippo”, ha spiegato il direttore del settimanale Chi.

"Ultimamente era più amaro". Costanzo, la confessione di Pupi Avati

Quella di Verissimo andata in onda oggi, domenica 26 febbraio, è stata una puntata speciale, dedicata al grande conduttore, giornalista, sceneggiatore e scrittore e alla sua recentissima scomparsa. Tra gli ospiti il conduttore del GfVip, che ha raccontato che Maurizio amava molto ridere e che lui e Maria ridevano molto insieme. Nel corso dell’intervista Signorini, con gli occhi lucidi e la voce rotta dal pianto, ha parlato della prima volta che ha incontrato e intervistato Costanzo, ovvero 24 anni fa per celebrare i suoi sessant'anni: "Le premesse erano un po’ faticose perché lui non amava le celebrazioni. Ero sicuro mi avrebbe accolto con una certa diffidenza, non l’avevo mai visto. Invece tra noi si era imposto un rapporto speciale”.

Video su questo argomento "Un fratello maggiore". Costanzo, il ricordo di Mentana

Signorini si è detto sconvolto dalla sua scomparsa improvvisa: "Credo che nessuno si aspettasse un’uscita di scena quasi in punta di piedi”. Infine ha aggiunto che nell’ultimo periodo Maurizio pensava spesso alla morte e a che cosa ci sarebbe stato dall'altra parte. A tal proposito il giornalista ha chiosato: “Lui che era un uomo molto curioso adesso l’avrà scoperto”.