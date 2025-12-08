Verissimo, Rossella Brescia stravolta: amore finito, "una porta in faccia"

Tutto il dolore di Rossella Brescia emerge nel faccia a faccia con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La ballerina e presentatrice, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, non nasconde la sofferenza per la fine, brusca e inattesa, della sua relazione con Luciano Cannito, collega e coreografo.

"Una vera porta in faccia", spiega a chiare lettere e senza infingimenti la splendida Brescia, 54 anni, con la voce incrinata e gli occhi umidi. Una storia, quella con Cannito, seguita alla separazione con il marito Roberto Cenci e durata la bellezza di 18 anni. Logico, dunque, che la rottura abbia rappresentato un pugno nello stomaco e abbia lasciato degli strascichi.

"Sono io che non mi apro al mondo, ma quando prendi una porta in faccia è difficile ricominciare. Oggi non mi fido di nessuno, preferisco rimanere da sola e cercare la concretezza", ha spiegato l'artista. "Sono una di quelle che devono voler bene a tutti. Per esempio con il mio ex marito i rapporti sono bellissimi. Mi sono arrabbiata tanto all’inizio con lui (Cannito, ndr), però non riesco a chiudere a livello amicale, anche se non ci tornerei più insieme".

Le questioni sentimentali si sono peraltro intrecciate a un più generale periodo nero. "Adesso mi sto riprendendo da un po’ di cose che mi sono successe", alludendo a una serie di pesanti lutti. "Ho perso un pezzo della mia famiglia". Il primo è il papà Francesco, che per dieci anni ha lottato contro l'Alzheimer: "Ricordo il giorno in cui è morto, lo porterò sempre con me, nei miei ricordi, paradossalmente anche quelli belli. Siamo stati attorno a lui, abbiamo deciso di togliere le flebo che non avevano più effetto e abbiamo deciso di tenergli la mano dalla mattina fino a quando la sera è andato via. Non ce ne siamo nemmeno accorti”.

"Non siamo mai stati una famiglia che esprimeva affetto purtroppo. Anche oggi c’è un pudore in certe cose che non riesco a spiegarmi. Mi manca poterlo abbracciare, non l’ho mai fatto nella vita e lui non potrà mai saperlo", ha spiegato la Brescia visibilmente commossa. Dopo il padre, sono morte anche due zie paterne: "Sono andati via insieme".