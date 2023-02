Sallusti e Schlein, "effetto Meloni": cosa succederà ora al Pd

27 febbraio 2023 a

"C'è stato un effetto Meloni". Alessandro Sallusti commenta a caldo la clamorosa sorpresa Elly Schlein, che ha vinto le primarie del Pd battendo il favorito Stefano Bonaccini. "Abbiamo due volte, per la prima volta nel nostro paese, due donne sole al comando - premette Massimo Giletti, a Non è l'arena su La7, riferendosi alla Schlein e a Giorgia Meloni, premier e leader di Fratelli d'Italia -. Il Pd con questi numeri... Magari Renzi in questo momento gongola".

Interviene il direttore di Libero: "Non sono un esperto delle cose di sinistra ma sicuramente c'è stato un effetto Meloni. La novità di una donna al comando è una novità che piace, una novità che funziona. La sinistra l'ha capita, gli elettori di sinistra forse invidiosi degli elettori di sinistra l'hanno capito e l'hanno scelta. Il fatto che lei sia donna ha condizionato molto".



Schlein vince, "effetto Meloni". Guarda il video di Sallusti a Non è l'arena

Quindi Sallusti nota: "Da queste prime discussioni noi non sappiamo che linea esattamente la Schlein vorrà dare al Pd. Un conto è fare campagna elettorale anche per tranquillizzare l'elettorato, non spaventarlo appiattendosi su posizioni grilline, altro è capire una volta preso il partito dove lo porti. Credo che qualsiasi giudizio adesso sia prematuro, dovremo vedere che passi farà".