L'aria che tira, Gardini travolge Parenzo: "Fregnacce? Guardi che a casa..."

"Manca il presidente del Consiglio, purtroppo". David Parenzo, in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, guarda le immagini del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato a Cutro in Calabria per rendere omaggio in camera ardente ai migranti morti nel naufragio di domenica scorsa e polemizza con la premier Giorgia Meloni. "E' in India", gli ricorda la Merlino, ma il conduttore de La Zanzara procede a spron battuto: "E' partito certo, poteva andare prima. La tragedia è avvenuta domenica, da domenica a giovedì sono 4 giorni...". La deputata di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini, in collegamento, lo interrompe indignata: "Certo, voi dovete sempre fare polemica però".

"Non è polemica, è un dato di fatto - ribatte Parenzo -. Berlusconi quando ci fu una tragedia del mare tra Italia e Albania andò sulla banchina e pianse. Erano lacrime vere, anche se a sinistra qualcuno lo prese in giro. Sono state dette una quantità di fregnacce - è l'attacco di Parenzo alla Gardini -, quando il capogruppo del suo partito dice che uno deve guardare le previsioni del tempo io mi aspetto che lei, che è una persona intelligente...".



"Di nuovo... L'ha già detto. Non si può in questo momento di lutto fare questa polemica - controbatte la deputata meloniana -. In 15 anni non hanno risolto il problema, ora ci vorrebbe un po' di responsabilità". Sul ministro degli Interni Matteo Piantedosi, sotto assedio, la Merloni le chiede: "E' una mia sensazione o Fratelli d'Italia è un po' silenziosa?". "Ieri ho assistito in commissione all'audizione del ministro e ha confermato la sua fiducia. Il problema è che in un momento in cui la Meloni ha portato l'immigrazione al centro dell'agenda europea all'indomani di una tragedia così, un'opposizione normale appoggia l'azione del governo. Questo è il tema della debolezza dell'Italia. Quando andiamo in Europa a chiedere che sia veloce e rapida, dobbiamo chiederlo in maniera compatta".

Poi, ancora: "Scusate, non vedo, chi parla? Chi è che ha detto che è imbarazzato?". "Io io io", alza la mano Parenzo. "Ah ecco, il mio vecchio concittadino, siamo padovani e abbiamo fatto lo stesso liceo ma la pensiamo diversamente". Quindi rivendica: "Myrta, l'aereo di Frontex aveva detto che la nave navigava con un buon galleggiamento tant'è che è arrivata a 100 metri dalla costa e se non avesse trovato la secca non sarebbe successa la tragedia. I criminali sono gli scafisti, questo governo da quando è in camera ha salvato 27mila persone, nei 10 anni precedenti ne sono morte 26mila, quando al governo c'erano quelli bravi, bravissimi, eccellenti di sinistra. Guardi Parenzo che la gente capisce eh, qua sembra che io sia sola ma la gente a casa capisce".