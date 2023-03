Cutro, Formigli attacca Piantedosi e Salvini: "Perché non si sono mossi?"

02 marzo 2023 a

Corrado Formigli apre la puntata stasera 2 marzo di Piazzapulita su La7, con l'inchiesta per le morti di Covid e poi passa all'attacco del governo di Giorgia Meloni per la strage di migranti al largo delle coste calabresi. "Giorgia Meloni aveva pianto per le vittime di Bucha, ora il presidente Mattarella porta il lutto di un Paese intero davanti a quelle bare. Perché la Guardia costiera che dipende dai ministri Salvini e Piantedosi non si è mossa? Perché quando la Guardia di Finanza ha desistito non è scattata una missione di soccorso della Guardia costiera?", dice ancora il conduttore.

Che prosegue: "La magistratura indagherà ma lasciatemi dire che l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto, ha detto che salvare vite era il nostro vanto, il nostro orgoglio, poi la politica ha fermato tutto e così le ong sono diventate i taxi del mare". Insomma, aggiunge Formigli nel suo editoriale tutto puntato contro il governo citando ancora l'Ammiraglio Alessandro, "improvvisamente il salvataggio dei migranti è perfino scomparso dalle foto dei nostri calendari. Salvare vite è diventato qualcosa da nascondere". Ora ci sono 68 morti, conclude Corrado Formigli, "speriamo che anche oggi a una forte emozione collettiva segua l'apertura dei confini. Che si smetta di vergognarsi di salvare vite".