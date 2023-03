Cutro, Cruciani la rivelazione in tv: "Chi sono i veri colpevoli"

03 marzo 2023 a

"Come si fa a dare la responsabilità della morte di 70 persone al ministro dell'Interno dicendo che non sono intervenuti e che c'è stata un'omissione di soccorso?": Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato del naufragio di Cutro, avvenuto domenica scorsa, e del dibattito politico che ne è scaturito. "Uno dovrebbe andare in Procura a presentare una denuncia per omicidio direttamente", ha continuato il giornalista e conduttore de La Zanzara, programma radiofonico di Radio24, riferendosi alle accuse mosse dalla sinistra.

"Io capisco la polemica politica, ma addossare al governo - o comunque a una persona in questo caso -, al di là delle inchieste della magistratura che ci sono, la responsabilità di aver portato all'uccisione delle persone, io penso che sia un livello di sciacallaggio folle - ha aggiunto Cruciani -. Siamo a livelli di puro sciacallaggio. I veri responsabili, non lo dite mai, sono i trafficanti di esseri umani".

Nel frattempo, al Corriere della Sera ha parlato nelle scorse ore un ufficiale della Guardia Costiera, che ha detto di essere tranquillo nonostante l'inchiesta della Procura sui soccorsi: "Per noi i fatti sono limpidi, hanno una linearità logica e temporale coerente con quel che è successo. Adesso entra in campo la Procura quindi tutto quello che diciamo fin dal primo giorno lo valuterà l’autorità giudiziaria. Noi siamo tranquilli".