Sondaggio Youtrend effetto-lampo: dove vola il Pd di Elly Schlein

04 marzo 2023 a

a

a

Lorenzo Pregliasco, in collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, illustra i primi dati del sondaggio Youtrend sulla nuova segretaria del Pd Elly Schlein. Tra gli elettori del Pd la Schlein raccoglie la fiducia del 70 per cento, del 61 per cento dagli elettori di Sinistra/Verdi, del 38 per cento da quelli del M5s, del 9 per cento dal terzo polo, del 5 per cento da FdI e del 4 dagli elettori della Lega. "Sul tema dell'immigrazione Elly Schlein ha avuto un primo momento di contrapposizione con il governo che rende chiara l'identità del Pd. Il livello di fiducia è alto ma non plebiscitario all'interno del partito, e alto nell'area della sinistra e del M5s. Si pone quindi un tema di offerta politica che mette in difficoltà Conte".

Rispetto ai consensi dei partiti, prosegue Pregliasco, il Partito Democratico ha guadagnato decisamente consensi nelle ultime settimane, scavalcando per la prima volta il Movimento 5 stelle (17,2 per cento contro 17 per cento). "Nella nostra Supermedia, il Pd fa registrare un balzo di quasi un punto e mezzo solo negli ultimi 14 giorni, tale da consentirgli di (ri)superare il Movimento 5 Stelle al secondo posto tra le liste. I pentastellati, per contro, perdono decisamente terreno (lo 0,8 per cento) e risultano così le principali 'vittime' di questa ritrovata vitalità dei democratici".

Al netto di questo "scossone", gli equilibri generali non subiscono particolari variazioni, con Fratelli d’Italia che addirittura si rafforza leggermente (+0,2%) salendo al 30,4%. "Sarà interessante seguire, nelle prossime settimane, anche la dinamica dei consensi del Terzo Polo: a oggi, la federazione tra Azione e Italia Viva è in leggera discesa, intorno al 7%, e si ritrova ormai insidiata da Forza Italia".