Che tempo che fa, "tu di chi sei?": Schlein attacca, Fazio la inchioda

06 marzo 2023 a

"Voglio un partito in cui nessuna donna, tanto più se giovane, si senta chiedere ‘di chi è’ perché è soltanto di se stessa". Alla fine Elly Schlein va a parare sempre lì: il sesso e il genere. Una ossessione programmatica venuta fuori plasticamente nella intervista di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3. La neo-segretaria del Pd parte da un aneddoto per raccontare il partito che sogna.

"La dico così. Mi è capitato di incontrare una ragazza che mi ha raccontato che alla prima riunione di partito è stata avvicinata da un dirigente che le ha chiesto: 'E tu? Di chi sei?'. Ecco, mi ha ricordato che era successo anche a me 9 anni fa, l'avevo rimosso. Si è avvicinato uno e mi ha chiesto: 'Tu, di chi sei figlia?'. Io avevo pensato ai miei genitori, non avevo capito la domanda". Quindi trae le conclusioni: "Voglio un partito in cui nessuna donna, tanto più se giovane, si senta chiedere ‘di chi è’ perché è soltanto di se stessa". All'accusa di maschilismo, un grande cavallo di battaglia della Schlein, anche Fazio inaspettatamente sembra alzare il sopracciglio: "Anche nessun uomo speriamo, anche nessun uomo...". "Anche nessun uomo, certo", annuisce un po' spiazzata la vincitrice delle primarie. Forse perché quest'ultimo argomento, alla fine, non è abbastanza popolare e alla moda.

"Dobbiamo cambiare i volti, il metodo e la visione di questo Partito Democratico - prosegue l'ex europarlamentare -. E se tante persone sono tornate a votare e hanno fatto questa scelta è perché l'aspettativa è finalmente di avere un partito umile all'ascolto e utile alla comunità. Io penso che sia stato importante lanciare un messaggio e un appello. Da quello che mi è arrivato dai seggi c'è stato un contributo importante dalle donne e dai giovani".

"I temi su cui abbiamo vinto il congresso - ripete la Schlein scandendo i suoi slogan di maggior successo - sono il contrasto alle diseguaglianze, alla precarietà e come facciamo una vera conversione ecologica che sia anche occasione di lavoro, qualità e buona impresa". Infine, l'appello: "Abbiamo riaperto il tesseramento al Partito Democratico online. Venite, aiutateci, abbiamo bisogno di voi, entrate a far parte di questa comunità democratica perché ci servono le vostre competenze, le vostre idee e la vostra passione". Meglio se donne e giovani, ovviamente.