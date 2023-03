Che tempo che fa, Elly Schlein arruola anche Calenda: "Battaglia comune"

05 marzo 2023 a

a

a

"Abbiamo riaperto il tesseramento al Pd online. Venite, aiutateci, abbiamo bisogno di voi, perché ci servono le vostre competenze, le vostre idee e la vostra passione". Elly Schlein, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3, nella puntata del 5 marzo, promette: "Dobbiamo cambiare i volti, il metodo e la visione di questo Partito Democratico. E se tante persone sono tornate a votare e hanno fatto questa scelta è perché l'aspettativa è finalmente di avere un partito umile all'ascolto e utile alla comunità".

Quindi la Schlein "arruola" Conte e pure Carlo Calenda: "Più che le simpatie fra i partiti conta quello che possiamo fare insieme. Dopo le sconfitte alle ultime elezioni regionali bisogna trovare alcuni terreni di battaglia comune con le altre forze di opposizione.Ho sentito Calenda e Conte, sul salario minimo possiamo lavorare insieme. Come sulla difesa della sanità pubblica".

Poi attacca il governo Meloni sui migranti: "Questo è un governo ossessionato dal tema dell'immigrazione che non ha visto l'emigrazione di tanti giovani con salari bassi e contratti precari che fanno la scelta di andare in un altro Paese per costruire un futuro dignitoso...". "Forse il ministro Piantedosi", conclude, "prima di dire cose inumane, dovrebbe porsi il tema che noi non abbiamo vie legali e sicure per l'ingresso in Europa per chi fugge da guerre, discriminazioni e torture e ha diritto di chiedere protezione internazionale nei nostri Paesi".