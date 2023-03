Otto e Mezzo, “Schlein per forza…”: audio aperto di Cacciari, gelo dalla Gruber

06 marzo 2023 a

La puntata di lunedì 6 marzo di Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber, è stata divisa in due parti: una dedicata a Cutro e alle mosse del governo Meloni, l’altra a Elly Schlein e al botto del Pd nei sondaggi. L’ultimo condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana ha proiettato il Pd al 19%, con un incremento di 2,6 punti nell’arco di una sola settimana.

Mentre la Gruber ricordava questi dati, in sottofondo si è sentito Massimo Cacciari sbottare: “Ma sì, per forza…”. Come a dire che è normale il boom del Pd nei sondaggi, dato che la Schlein è l’elemento di novità in questo preciso momento. Ascoltando Cacciari, la Gruber ha corretto il tiro: “Sempre per quanto possano valere i sondaggi”. In precedenza l’ex sindaco di Venezia aveva espresso il suo parere sulla nuova segretaria del Pd: “Non credevo che venisse eletta perché ero abbastanza certo che le oligarchie interne al Pd avrebbero prevalso”.

“Schlein dà speranza - ha aggiunto Cacciari - in un’opposizione valida e in una prospettiva di intesa con il M5s, che io auspico da tempo: senza di ciò non esiste un’opposizione efficace. Schlein non è l’alternativa alla Meloni perché al momento non ha allargato: è l’elettorato del Pd metropolitano che ha preferito lei a Bonaccini”.