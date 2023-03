Zona Bianca, Brindisi a rischio? "Chi può sostituirlo"

08 marzo 2023 a

Zona Bianca a rischio. A svelare il retroscena, ancora tutt'altro che ufficiale, è Giuseppe Candela. Su Dagospia infatti si parla di bassi ascolti, che porterebbero i vertici del Biscione a prendere provvedimenti. Il talk di Rete 4 starebbe attraversando un periodo in salita. Domenica scorsa Giuseppe Brindisi ha registrato uno share poco sopra il 3 per cento. "Una fase di calo", la definisce Candela che non colpisce solo Zona Bianca. Sono altri i talk Mediaset che frenano in termini di ascolti. "Complice - si chiede - l'assenza del nemico al governo?".

In ogni caso gli ascolti prendono di mira soprattutto il programma di Brindisi che sembra così "faticare più del dovuto. Più del semplice calo fisiologico". Da qui la sola domanda: "Che futuro avrà il talk condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4? Per ora la riconferma sarebbe a rischio".

In lizza, sempre secondo le voci riportare da Candela, ci sarebbe Francesco Vecchi. Il conduttore - si legge - "ottiene ottimi ascolti a Mattino 5 dove ha dimostrato forza anche in solitaria. Nel suo futuro una presenza unica al mattino o uno spazio in prima serata?". Sempre il nome di Vecchi era emerso lo scorso agosto. In quel caso i rumors parlavano di una staffetta estiva poi saltata. Che sia ora il momento buono?