Masterchef, la dolorosa ammissione di Edoardo: "Un caso umano"

08 marzo 2023 a

a

a

È sulla bocca di tutti Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef 12, trionfatore un poco a sorpresa, per quanto sia un fenomeno tra i fornelli. Di Varese, 27 anni, vulcanico, onesto e incontenibile, ha realizzato un sogno cresciuto giorno dopo giorno. E, soprattutto, ha conquistato il pubblico: tutti, o quasi, tifavano per lui. Raramente si è visto un concorrente di Masterchef così seguito e così amato, un po' da tutti.

E ora, Edoardo - giramondo ed ex rider - si racconta al settimanale Chi, dove spiega: "Alle selezioni avevo detto di essere a MasterChef per cambiare vita e l’ho fatto. Ho fatto quello che volevo io e come volevo, la vittoria è stata rimanere me stesso e sentirmi capito per come sono". E ancora: "Sono entrato come casinista, ed ero anche un po' caso umano, sapevo che potevo essere buttato fuori in qualsiasi momento, ma questa è stata la mia forza".

"Cos'è successo a Masterchef. E io...": Edoardo, rivelazione a luci rosse

Dunque ha parlato di alcuni aspetti più intimi e dolorosi, a cui aveva accennato anche nel corso del cooking-show in onda su Sky Uno, come la famiglia, con il padre che da anni soffre di depressione e bipolarismo. Sulla nonna Antonietta, presente alla finale, spiega: "Da lei ho preso lo spunto. Mia mamma non pensa tanto alla tavola, per mio padre qualsiasi cosa tu gli dia è buonissima, la nonna era l’unica che mi faceva scoprire i sapori". E ancora, sulla sua esperienza a Masterchef: "Ho dato tutto e ho vinto. Ma non solo, ho anche lasciato un messaggio: rimanere sempre se stessi, cazz*** comprese".