L'aria che tira, Bignami: "Volete dirlo?", la provocazione di Telese su Cutro

08 marzo 2023

Luca Telese e Galeazzo Bignami hanno avuto un confronto acceso a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. Argomento di discussione, come sempre, l’immigrazione e la strage di Cutro. “Se dite che eravate con chi bloccava la Diciotti in un porto italiano - ha attaccato Telese - e ora lo difendete quando non si soccorrono dei naufraghi allora no, non ve lo faccio dire”.

“Sequestrare una nave della Guardia Costiera - ha aggiunto - non è necessariamente il viatico migliore per favorire i soccorsi”. La replica di Bignami non si è fatta attendere ed è andata dritta al punto: “Volete dire che noi vogliamo lasciar morire le persone? Qualcuno ce lo dica”. A questo punto la discussione è degenerata ed è diventata poco costruttiva, con un accalcarsi di voci che ha reso complicato il lavoro di Myrta Merlino.

Nel frattempo il governo sta studiando una serie di norme riguardanti il dossier migranti in vista della riunione del Consiglio dei ministri che si terrà a Cutro domani, giovedì 9 marzo. Stando a quanto si apprende, oltre a un’ulteriore stretta nella lotta ai trafficanti, l’esecutivo valuta di inserire anche un’aggravante in caso di morte. Sul tavolo inoltre una semplificazione e uno snellimento delle procedure per chi intende entrare regolarmente in Italia.