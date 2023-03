Piazzapulita, veleno sulla Meloni: "Cutro? Coincidenza commovente"

10 marzo 2023 a

"A Cutro la Meloni ci è andata perché nonostante lei si vanti di avere il coraggio di essere impopolare lei si preoccupa del sentire comune e ha capito che la sua assenza è stata pesante e ha indignato molti italiani". Selvaggia Lucarelli, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, commenta in modo assai negativo la trasferta calabrese del governo di centrodestra e adombra un sospetto pesantissimo sulla politica dell'esecutivo sui migranti, dimenticando che il piano per regolare sbarchi e flussi migratori è nell'agenda di Fratelli d'Italia e del centrodestra da tempo, ben prima che la strage di Cutro rendesse l'emergenza ancora più evidente, stringente e drammatica. Nulla di nuovo, in fondo, perché lo schema della giornalista del Fatto quotidiano è il medesimo dell'opposizione, che da giorni sta strumentalizzando la tragedia a fini politici.

"A Cutro - esordisce la Lucarelli - Giorgia Meloni ci è andata a modo suo: con chi e quando ha deciso lei. Ci è andato per primo il presidente Mattarella, quando c'era bisogno di stare immobile vicino alle bare. L'empatia ce l'ha portata Elly Schlein. Lei ha aspettato che le acque si calmassero un po', ha aspettato in maniera anche abbastanza strategica che le prime bare fossero portate via e in questa staffetta macabra è arrivata lei. Ma non con la mano tesa, ma con il pugno di ferro".

"Non porta il fare, ma porta la burocrazia. Non l'abbraccio e l'empatia, perché la politica di questo governo è volta a disumanizzare i migranti". In questo senso, incalzano sia la Lucarelli sia Formigli, entrerebbe quanto detto dal ministro degli Interni Matteo Pianteosi: "Le sue parole mi hanno provocato una grandissima rabbia. C'è il tentativo di svilire i migranti, togliergli sembianze umane. I termini usati, 'risorse', 'carichi residuali', 'clandestini', rivelano proprio quel tentativo".





"La Meloni è pragmatica, sa perfettamente che in questo momento un flusso regolare di migranti occorre - ecco il sospetto avanzato dalla Lucarelli -, come ha detto Lollobrigida servono 500mila persone che andranno a lavorare nel settore agricolo, dell'edilizia, della ristorazione. Guarda caso, una coincidenza temporale commovente. La generosa Meloni apre agli immigrati regolari e fa passare come generoso un gesto che invece va a coprire una necessità degli imprenditori. Nei confronti dei clandestini poi il governo potrà essere ancora più duro".