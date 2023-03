Stefano Feltri, "Meloni ignorante": Specchia lo zittisce dalla Gruber

16 marzo 2023 a

Scontro senza esclusione di colpi tra Francesco Specchia, editorialista di Libero, e il direttore del Domani, Stefano Feltri. A scatenare il botta e risposta è una domanda precisa che Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, rivolge proprio a Feltri: "Perdonami, tu hai definito la Meloni come una 'ignorante in economia', perché un giudizio così duro?".

Feltri prova a giustificare la sua valanga d'odio sul premier: "Perché le hanno chiesto del rialzo dei tassi da parte della Bce e lei ha risposto sul Superbonus, secondo me non è preparata", ha tuonato il nuovo "professorino" che ci insegna a far di conto. Specchia però a stretto giro ribatte e smonta in pochi secondi la tesi (sballata) di Feltri: "Vorrei sapere il motivo per cui la Meloni viene definita da te 'ignorante in economia'. A quanto risulta dalle cifre i nostri titoli vanno benissimo sul mercato, il Pil vola, l'export anche e ci sono tantissimi altri indicatori che di fatto rendono l'idea di un Paese che non è certo in mano a una 'ignorante'. Spiegami perché la definisci così...", incalza Specchia.

Feltri, un po' imbarazzato, prova a ribattere ma con scarsi risultati e a corto di argomenti: "Si comprano titoli di Stato perché le banche stanno fallendo e la Meloni ha ereditato il lavoro di Draghi". Specchia lo spegne definitivamente: "I titoli italiani sono stati comprati ben prima della tempesta sulle banche...".