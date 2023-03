Stasera Italia, Palombelli: "Una mazzata", schiaffi a Bce e Lagarde

17 marzo 2023 a

a

a

Barbara Palombelli spazientita. Accade a Stasera Italia nella puntata in onda giovedì 16 marzo su Rete 4. Qui la conduttrice si rende protagonista di un botta e risposta con Veronica De Romanis. L'economista difende la scelta della Banca centrale Europa di aumentare ancora una volta i tassi di interesse. Per la De Romanis Christine Lagarde ha fatto bene perché "l'inflazione è una tassa che colpisce le fasce più deboli e ci sono tutti gli strumenti per garantire la stabilità finanziaria".

"Che uomo è oggi": Rampini, perché Putin si è scavato la fossa da solo

A maggior ragione durante un periodo di crisi che prevede "strumenti creativi, e ci sono tutti gli strumenti per intervenire". E ancora: "L'inflazione va combattuta, ha degli impatti importanti". Da qui la reazione della conduttrice: "Va anche spiegato che le banche e i cittadini, perché gli italiani capiscono, sono costretti a comprare titoli e obbligazioni che non rendono e sono penalizzati dall'aumento dei tassi".

"Perché mi fa impressione la Cina". Guerra in Ucraina, la rivelazione di Mulè

Poi la Palombelli insiste: "Siamo un Paese molto indebitato, per lo Stato italiano il rialzo dei tassi dello 0,5 è una mazzata". A quel punto la De Romanis rincara la dose: "La Bce fa il suo lavoro, c'è un problema di inflazione e va risolto". La giornalista però non ci sta: "Ma ora i mutui sono più alti e il debito più caro".