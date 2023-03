Piero Chiambretti scatenato: "Schlein? Impronunciabile: cosa dovrebbe fare"

17 marzo 2023 a

a

a

"Inviterei la leader del Pd in trasmissione": Piero Chiambretti lo ha detto a proposito del suo nuova programma su Canale 5, La Tv dei 100 e uno. Poi però ha aggiunto: "Schlein è davvero impronunciabile. Dovrebbe darsi un nome d’arte: io opterei per Zorro. Ruba ai ricchi per dare ai poveri". Intervistato da La Stampa, il conduttore ha anche parlato del piccolo schermo in generale: "La tv è fortemente peggiorata: ha perso il suo spirito da sperimentatrice, la competizione tra rete e rete è meno sanguinosa e nessuno ha più voglia di rischiare. D’altronde sono finiti i soldi".

"Cosa faceva Paolo Bonolis a letto". L'agguato di Chiambretti, gelo in studio

In ogni caso, il suo nuovo show ha esordito mercoledì scorso con 2,2 milioni di telespettatori e il 16% di share. A tal proposito Chiambretti ha detto: "Gli ascolti non sono mai stati il mio primo obiettivo, ma l’ultimo: quello che conta è l’operazione creativa. Detto questo, sono ovviamente felice, perché se va bene magari lo rinnovano, ma aver portato in tv un format così difficile rappresenta già una vittoria".

Alessandra Cantini, nuda in tv a Rete 4? È finita in disgrazia | Guarda

Protagonista della trasmissione anche la figlia del conduttore. Quest'ultimo però ha precisato: "Non ho mai detto chi fosse delle cento, tant’è vero che sui social è scoppiato il toto-bambina. Questo format è una sua idea, quindi non poteva mancare. Non l’avrei invece mai coinvolta in una trasmissione per adulti".